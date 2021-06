Caretta caretta avvistata sulla spiaggia di Agnone Cilento

Un esemplare adulto di tartaruga caretta caretta è stato intercettato questa sera sul litorale di Agnone Cilento. Ad avvistarlo è stato l’ex vicesindaco Pasquale Tarallo. Sembrava che l’animale fosse giunto sulla spiaggia nel tentativo di nidificare, essendo questo il periodo. Tuttavia mamma tartaruga potrebbe essere stata disturbata da qualcuno o qualcosa, o dalle attrezzature balneari presenti sulla spiaggia.

Ad ogni modo non ha avuto modo di deporre le uova ed ha nuovamente preso il largo.

Già in un’altra circostanza, una caretta caretta, sul litorale compreso tra i comuni di Montecorice e San Mauro Cilento, disturbata dalla presenza di attrezzature balneari, non riuscì a nidificare e tornò in mare.

Il nido probabilmente verrà realizzato su un’altra spiaggia. Attualmente sono quattro i nudo caretta caretta in Campania, tre nel Cilento tutti ad Ascea