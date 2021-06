Radio Lasagne Verdi in diretta da Roma

Roma: Mercoledì 23 giugno, a partire dalle ore 10:40, radio Lasagne Verdi è stata ufficialmente invitata per prendere parte all’importante evento “Genc-Generazione Changemaker” a cura dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e Ashoka Italia, che si svolgerà a Roma con la presenza della Ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone.

Intense emozioni e carica di adrenalina per i giovanissimi speaker, di Sala Consilina, che sono stati scelti in rappresentanza di tutte le centouno web radio presenti sul territorio italiano e figlie del progetto “Ang inRadio #piùdiprima”, con l’obiettivo di raccontare la loro storia, rendendo noto il cambiamento apportato dai giovani nel territorio, grazie al proprio impegno.

Data che resterà indelebile anche perché è il primo incontro in presenza, dopo lunghissimi mesi pandemici di eventi da remoto.