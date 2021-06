Sapri: ecco le regole per gli spazi pubblici del Lungomare

SAPRI. L’amministrazione comunale ha varato il regolamento per l’occupazione delle aree demaniali del lungomare per la posa di tavolini ed attrezzature strumentali alle attività commerciali. Ogni esercizio potrà disporre di una superficie massima di 120 mq.

L’area potrà essere frazionata in più parti, possibilmente individuatesi nello spazio esistente tra i filari di alberi insistenti sul marciapiede lato strada e le aiuole o tra le ultime aiuole e la passeggiata a mare: il tutto dovrà avvenire lasciando libere le aree di transito e l’accesso ai giardini del Lungomare.

Per il rilascio dell’autorizzazione i richiedenti dovranno oltre che pagare la quota annuale del canone demaniale, anche una somma di 15 euro per ogni metro quadro richiesto: la somma sarà destinata alla manutenzione del verde del Lungomare e per la fruibilità dell’ intera collettività.

Per ciò che concerne le richieste superiori ai 20 mq invece nessuna somma dovrà essere versata al comune.