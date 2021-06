ASCEA. Il Comune, retto da Pietro D’Angiolillo, ha deciso di destinare il cinque per mille del gettito Irpef per finalità di carattere sociale. L’Ente ha approvato la proposta dell’assessore al turismo ed alle politiche sociali, Valentina Pica, che punta a sfruttare la quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di una serie di iniziative.

Tra i settori in cui investire le risorse il servizio di assistenza disabili sulla spiaggia pubblica comunale del Lungomare Levante nel rispetto del distanziamento e delle disposizioni nazionali e regionali anti-covid.

Sulla spiaggia saranno presenti una sedia job, un OSS e due operatori a supporto dell’OSS durante i mesi di luglio e agosto.

Per tale iniziativa è stata assegnata la somma di 3.500 euro all’ Ufficio Turismo: inoltre verranno attivati i servizi necessari per l’assistenza ai disabili compresi l’utilizzo della passarella, che ne garantisce l’accesso diretto dal marciapiede, e l’utilizzo di paletti e corde in grado di delimitare l’area per evitare occupazioni ed ingombri.