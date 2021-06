Agropoli: opere pubbliche ferme al palo, Coppola fa chiarezza

AGROPOLI. Opere pubbliche ferme al palo, il sindaco Adamo Coppola prova a fare chiarezza. Il primo cittadino è intervenuto per provare a spegnere alcune polemiche conseguenti allo stop dei lavori in particolare presso la scuola di località Mattine e la rotatoria su via Pio X, nei pressi dell’ospedale.

Opere pubbliche: la scuola in località Mattine

Per la scuola il problema dura ormai da mesi ma “tra una decina di giorni ricominceranno i lavori e ci auguriamo che siano finiti entro Natale” ha chiarito Coppola.

Come già precisato in precedenza la ditta era stata costretta a fermarsi perché non aveva ricevuto i pagamenti dal Governo che aveva finanziato le opere.

“Probabilmente qualche anno fa tutto questo non sarebbe successo, si tratta di una fatto tecnico che assume particolare complessità vista anche la situazione economica nazionale e mondiale diversa rispetto al passato. Questa pausa non è dovuta a incapacità nostra”, ha tenuto a precisare il sindaco di Agropoli.

La rotatoria su via Pio X

“Per quanto riguarda la rotatoria abbiamo avuto solo un problema di consegna della torre faro. Quando arriverà sarà fatto l’asfalto e piantato il verde”, ha detto il primo cittadino. Sulle perplessità relative alla viabilità, poi, ha compreso le perplessità, sottolineando come le stesse siano create dall’assegna di segnaletica. “Quando sarà terminata avremo un incrocio più sicuro”, ha poi aggiunto.

Le altre opere pubbliche

Nel relazionare sullo stato dell’arte di alcuni interventi programmati in città il sindaco Coppola ha sottolineato che “Riprenderanno a breve anche i lavori al palazzo civico delle arti ed entro un paio di mesi potremo inaugurare l’opera”.

Infine ha precisato che la prossima settimana riprenderanno le opere per asfaltare alcune arterie cittadine.