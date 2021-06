Polisportiva Santa Maria: “Consumiamo meno plastica e proteggiamo l’ambiente” parola di Domenico Maggio

La Polisportiva Santa Maria doveva essere oggi di scena sul campo della Cittanovese, nell’ultimo turno del girone I di Serie D. Causa la positività riscontrata nel Marina di Ragusa però diverse gare di queste ultime due giornate sono state rinviate a data da destinarsi. Il team di Cittanova, cittadina in provincia di Reggio Calabria, è però coinvolto come il Marina di Ragusa nella lotta per la permanenza nella categoria. Da qui lo spostamento della partita tra i calabresi ed i cilentani.

Polisportiva Santa Maria: cilentani al lavoro al “Carrano”

La squadra giallorossa guidata da Gianluca Esposito continua ad allenarsi dunque al “Carrano” in attesa di conoscere la data del recupero dell’ultima giornata di campionato. La società cara alle famiglie Tavassi e Carrano, al suo primo anno di quarta serie, si è distinta per diverse iniziative anche al di fuori del manto erboso. Tra queste, ad esempio, l’adesione delle settimane scorse al progetto “Spiagge e Fondali Puliti” come a favore di un sana raccolta differenziata. Lo scorso mercoledi, infatti, lo stesso club ha donato alcune borracce in alluminio a degli esponenti della comunità di Castellabate, con un segnale forte in favore della sostituzione dei materiali in plastica. Tra questi il primo cittadino Luisa Maiuri, Michele Buonomo del direttivo nazionale di Legambiente, il direttore generale della Sarim Silvio Petrone e Orlando Di Scola presidente dell’associazione Cilentomania.

Il siparietto con Domenico Maggio

Dopo l’ultimo allenamento di ieri a riguardo singolare siparietto pubblicato quest’oggi dalla Polisportiva Santa Maria. Domenico Maggio, attaccante classe ’90 capocannoniere con 18 reti del club giallorosso, è stato protagonista di uno curioso sketch. La punta, seguito sempre in tribuna da genitori, moglie e figli, nonostante il suo primo anno con la squadra costiera è diventato a suon di gol uno dei beniamini della tifoseria della Polisportiva. Il centravanti, rifacendosi ai gesti tanto in voga agli Europei con molto calciatori che hanno allontanato bevande gasate o alcoliche, ha tolto dall’inquadratura una bottiglia di plastica di acqua per rientrare nello schermo con una borraccia d’alluminio. Lo stesso calciatore poi ha affermato: “Consumiamo meno plastica e proteggiamo l’ambiente“.