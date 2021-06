Nuova caserma per i Carabinieri di Capaccio: caso in parlamento

Il delegato difesa e sicurezza provinciale di Salerno di Cambiamo e Coraggio Italia, Niko Peduto insieme al Direttivo provinciale retto da Luigi Cerruti ed al comitato cittadino di Capaccio Paestum nella persona di Teresa Basile, ha portato all’attenzione del Senato, tramite il Senatore Gaetano Quagliariello, una interrogazione ai Ministri competenti per accendere i riflettori sulla realizzazione della Tenenza dei Carabinieri a Capaccio Paestum, che da anni è in attesa di realizzazione, “per garantire un luogo sicuro di lavoro ai carabinieri ma maggiormente per garantire alla cittadinanza più sicurezza con la presenza di più uomini e mezzi a disposizione”, dicono dal gruppo politico.

“Già dal primo giorno di insediamento il delegato difesa e sicurezza Niko Peduto insieme a tutto il direttivo provinciale, al Segretario Cerruti e il Dott. Baviera referente nazionale, hanno cercato di accelerare l’iter per sensibilizzare, sia le Istituzioni che l’opinione pubblica, per tener vivo i valori di sicurezza e legalità”, evidenziano da Cambiamo.

“Confidiamo in una sinergia comune con tutti, perché la sicurezza dei cittadini non ha colore politico, ma è solo un diritto e un obbligo delle Istituzioni”, concludono.