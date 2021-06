Pisciotta: monumenti aperti e poesie in filodiffusione nel borgo antico

PISCIOTTA. Il borgo antico sarà più accogliente per i tanti visitatori che vi si recano in visita. Grazie all’impegno dei volontari della Nuova Pro Loco Pisciotta, la Chiesa Madre e la Biblioteca Comunale aprono le loro porte ai fedeli e i turisti che in questo periodo affollano il paese.

Una grande occasione per poter visitare i due luoghi di maggiore interesse del centro storico. Sarà possibile richiedere una visita guidata e i volontari dell’associazione accompagneranno i vacanzieri alla scoperta del paese.

Ma non finisce qui perché a rendere ulteriormente gradevole la permanenza a Pisciotta, durante i fine settimana saranno trasmessi in filodiffusione le poesie del Professpre Alessandro Pinto. primo presidente della Pro Loco Pisciotta.

Ad essere vositabili sono la Chiesa Madre SS. Pietro e Paolo – Biblioteca Comunale – Palazzo Marchesale Pappacoda il sabato e la domenica alle ore 10.00 – 12.00 – 18.00 – 20.00