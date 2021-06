Ogliastro Marina, marciapiede incompiuto: Lo Schiavo interroga il sindaco

CASTELLABATE. Opere incompiute, Alessandro Lo Schiavo, capogruppo di minoranza, incalza l’amministrazione. «Questa volta focalizziamo la nostra attenzione su due lavori pubblici, che oltre a non essere terminati, sortiscono l’effetto contrario. Interventi finalizzati a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale e dei pedoni, con una consegna lavori stimata tra i 60 e i 120 giorni lavorativi». Il riferimento è in particolare ad opere previste ad Ogliastro Marina per la realizzazione di un marciapiede lungo la Sp70B.

«C’è stato un provvedimento della Soprintendenza, che ha ravvisato delle difformità nelle opere in esecuzione rispetto al progetto, bloccando i lavori dal Dicembre 2020. Nel caso del Marciapiede alla Torretta, non sappiamo realmente cosa ostacoli l’ultimazione lavori, prendiamo solo atto delle diverse interpretazioni che rilasciano in merito gli assessori comunali ,di come i lavori procedano a singhiozzo, che sia passato un anno dall’inizio lavori», dice Lo Schiavo.

«Questo quadro appena rappresentato porta dietro di sè scelte e responsabilità che non possono essere derubricate a meri errori progettuali e di contabilità. Intanto l’estate è alle porte e la sicurezza dei pedoni e delle auto in transito è messa in pericolo da cantieri eternamente aperti», dice il consigliere comunale che chiede lumi all’amministrazione comunale.