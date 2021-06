Montesano: “Vergogna”, un manifesto contro gli incivili

“Vergognati“. E’ questo il titolo del manifesto che l’amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana ha scelto di dedicare agli incivili. Un’iniziativa dall’alto impatto.

“Come puoi pensare che sia più comodo abbandonare i tuoi rifiuti per strada con il rischio di essere visto fermato e multato? Ma lo sai con il tuo gesto non solo stai deturpando il nostro territorio ma stai causando un danno non indifferente alla collettività? Domani mattina qualcuno dovrà passare a pulire quello che tu hai sporcato mentre quella persona potrebbe fare altre cose più utili per la tua cittadinanza attività che, purtroppo, dovranno essere rimandate per Colpa tua!”, queste le parole che si leggono sul manifesto.

“Il nostro Comune ha attivo un servizio di raccolta del tipo porta a porta e per alcune frazioni di rifiuti, un servizio funzionante a chiamata su prenotazione. I recapiti sono disponibili o si internet o presso gli Uffici Comunali ma sono comunque, indicati sull’opuscolo per la raccolta differenziata”, si legge.

Infine un monito: “Non dimenticare che se vieni preso a sporcare il nostro territorio ti aspetta una multa oltre che una denuncia civile e penale. Riflettici bene prima di abbandonare rifiuti dove capita”