Ecco “Una Cartolina dal Cilento”, il primo souvenir digitale del territorio

E’ disponibile da oggi “Una Cartolina dal Cilento”, un progetto esclusivo ed originale, frutto di giovani menti agropolesi, che dall’unione tra tradizione e innovazione, hanno dato vita alla prima tipologia di souvenir digitale del territorio.

Pensata come un’offerta turistica per la stagione estiva 2021, si presta ottimamente quale strumento di promozione territoriale, una vetrina multimediale per tutte le realtà territoriali del Cilento.

Cos’è “Una cartolina dal Cilento”

Il punto di partenza è quello delle classiche cartoline da viaggio, ormai quasi del tutto scomparse nelle botteghe di souvenir delle località turistiche.

Sulla parte anteriore, sono presenti immagini accattivanti e suggestive delle zone più attrattive del bacino cilentano.

Sulla parte posteriore, invece, oltre alla grafica tradizionale di una cartolina che lascia spazio a francobollo e brevi righe di saluti, ecco spuntare in basso a sinistra, la novità: un QR code, dal quale è possibile, effettuando la scansione dai personali dispositivi cellulari, atterrare su una pagina web ricca di informazioni e notizie, inerenti agli eventi e alle peculiarità, di ogni singola località del Cilento.

Quest’ultima, apre il sipario, con un video promozionale ad effetto di pochi secondi, che permette di ammirare le bellezze naturalistiche di uno dei territori più ricco e suggestivo della nazione italiana.

A curare la parte web, sarà il portale InfoCilento.it, che di volta in volta e in maniera originale, arricchirà la cartolina, con tutto ciò che c’è da sapere sulle mete più affascinanti del territorio, dalla programmazione degli eventi e spettacoli, agli avvenimenti di attualità, alla descrizione dei siti di interesse culturale e archeologico, al folclore degli antichi riti religiosi, alla bontà dei prodotti enogastronomici.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Cilentomania, le cartoline saranno esposte in vendita nei vari infopoint del Cilento al prezzo modico di € 2.





Una iniziativa amica dell’ambiente

Ha contribuito alla realizzazione di questo ritorno sul mercato di un prodotto vintage ma rispolverato, anche lo staff della Tipografia Eurografica, sita in Via Giotto di Agropoli, che ha utilizzato per la stampa inchiostri ecologici, mantenendo così fede al desiderio del rispetto per l’ambiente, principio fondamentale su cui si basa una località turistica.

Le finalità del progetto

L’obiettivo è quello di far conoscere il Cilento in tutto il mondo. La cartolina, quale souvenir, viene acquistata con l’intento di rappresentare un ricordo delle proprie vacanze e quindi grazie al sito di informazione, rappresenterebbe motivo di costante aggiornamento su di esso, dunque, potrebbe scaturire in molti visitatori, la voglia di farne al più presto ritorno.

Mentre qualora il souvenir fungesse da regalo di ritorno dalle proprie vacanze, per parenti o amici, grazie al video promozionale e alle informazioni turistiche, questo raggiungerebbe nuovi potenziali flussi di utenza.

La finalità ultima è quella di fornire a chi raggiunge i territori cilentani, strumenti pratici e all’avanguardia, che consentano in breve tempo, agli avventori, che hanno scelto il Cilento, quale vacanza di relax, di scoprire tutte le info di cui hanno bisogno, per un entusiasmante soggiorno, in un’unica soluzione, che in più permane quale ricordo o gift della propria esperienza.

“Una Cartolina dal Cilento” è un progetto fresco, simpatico, un po’ nostalgico, ma allo stesso tempo moderno ed esprime in pieno il senso di forte identità di un territorio… è il ricordo di un tuffo nelle baie cristalline, di una foto scattata alle tartarughe caretta, di un volo colorato in Parasail, di un morso a bocconcini colanti di latte, di musiche popolari ballate alle sagre sotto cieli stellati, di storia di Templi addormentati su tramonti aranciati, di voli da una vetta all’altra, di fichi bianchi essiccati su cesti intrecciati, di sentieri inesplorati e gnocchi cavati, di giovani innamorati all’ombra di un olivo.