Conosci il territorio? Rispondi al “Foto-Quiz” di InfoCilento

Un foto-quiz per gli utenti di InfoCilento.it, per testare, giocando, il grado di conoscenza del territorio. Prova ad indovinare dove ci troviamo: osserva le foto che vi proponiamo in basso e indica quali sono i tre comuni.

Settimanalmente, tra i partecipanti al gioco, verranno scelti dei vincitori che potranno ricevere dei gadget di InfoCilento.it.

Per partecipare al quiz basta compilare il modulo in basso.

Il vincitore verrà contattato per ricevere i gadget. In caso vi siano più vincitori il premio andrà al primo utente che ha risposto correttamente.

Il vincitore della scorsa settimana è: Ivan di Eboli! La risposta esatta era: foto numero 2.

In quale immagine è rappresentata Cicerale? Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Nome * Inserisci il tuo nome 1000 / 1000 Cognome * Inserisci il tuo cognome 1000 / 1000 Inserisci il tuo indirizzo * Inserisci l'indirizzo a cui verrà spedito il gadget 1000 / 1000 Invia sondaggio