Campania: da lunedì zona bianca. De Luca: ” obbligo di mascherina anche in estate”

Zona bianca sempre più estesa in Italia. Le regole anti covid da lunedì 21 giugno saranno meno stringenti nel 99% del Paese: stop al coprifuoco e meno restrizioni nei ristoranti pur restando l’obbligo della mascherina, almeno per ora, e il divieto di assembramento.

Le ultime Regioni rimaste in area gialla sono Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania, provincia autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta. Ad eccezione di quest’ultima, tutte le altre dovrebbero passare alla zona bianca dalla prossima settimana.

Per la Campania la conferma è arrivata dallo stesso Governatore Vincenzo De Luca, il quale ha poi invitato tutti alla cautela e a vaccinarsi per evitare “a settembre e ottobre di andare di nuovo incontro alla pandemia da coronavirus”.

Proprio per questo il presidente della Regione, ha annunciato che in Campania continuerà a vigere l’obbligo di mascherina. “Credo che in Campania proseguiremo con l’obbligo di mascherina all’esterno anche in estate“, ha precisato De Luca.

Nel resto di Italia, invece, l’obbligo di mascherina verrà meno entro la prima metà di luglio.