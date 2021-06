Sapri protagonista in tv: quattro appuntamenti con “Buongiorno Estate”

Tutto pronto per il forma “Buongiorno Estate”. Un programma che ci terrà compagnia da sabato 26 Giugno a sabato 17 Luglio, a partire dalle ore 9.45 ogni sabato per quattro settimane. La conduzione è affidata a Livio Beshir con due madrine d’eccezione evergreen: Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, mentre la regia è affidata a Nello Pepe.

Il programma, prodotto dalla Seven More di Michele Romano, è dedicato all’Italia che rinasce e alla voglia di libertà, a consigli e informazioni per la ripartenza, con momenti di spensieratezza e leggerezza.

Non mancheranno i momenti di spettacolo con la musica di Riccardo Fogli, Manuela Villa, Jalisse, Silvia Salemi e Flora Canto. La comicità di Emanuela Aureli e Antonio Giuliani, dell’attore Flavio Massimo e le magie dell’illusionista Maxim. Spazio anche agli esperti Massimo Alparone per il wellness, il Dott. Salvatore Artiano per estetica e bellezza, Barbara Ovieni per la moda e l’Avv. Domenico Musicco. E’ prevista anche una vetrina dedicata alla cucina e ai prodotti della nostra bella Italia.

Sapri protagonista in tv

Per questo spazio sarà protagonista Sapri, cuore pulsante delle Terre del Bussento. “Quattro ricette, elaborate dallo chef Pascal Sfara, fresche ed estive, che ci permetteranno di far conosce i prodotti di altissima qualità delle nostre splendide terre” dice Matteo Martino, Presidente dell’Associazione Terre Del Bussento, che ha curato l’organizzazione delle attività e i rapporti con la troup televisiva arrivata in riva alla città della Spigolatrice, capitanata dal regista Nello Pepe, già Premio Terre del Bussento qualche anno fa.

“Momento di grande visibilità per la nostra Città. Le quattro location individuate per i collegamenti all’interno del programma sono il porto, il sentiero apprezzami l’asino, lo scoglio dello Scialandro e la spiaggia dello sbarco dei 300. Queste mostreranno la nostra Sapri più bella ai tanti telespettatori che seguiranno la trasmissione su RAI2” afferma Amalia Morabito, Assessore al turismo del Comune di Sapri.