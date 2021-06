Montano Antilia piange Peppino Armida: è lutto cittadino

MONTANO ANTILIA. Comunità in lutto per la dipartita di Peppino Armida. Personaggio simbolo del territorio era da sempre attivo nell’ambito sociale e nelle attività ecclesiastiche. Il sindaco Luciano Trivelli lo descrive come “Padre esemplare e grande sognatore”.

“Il decesso di Peppino Armida – ha aggiunto il primo cittadino – ha suscitato immenso dolore e commozione, lasciando nell’intera comunità montanese un segno indelebile, dall’elevato profilo emotivo”.

Ecco perché il sindaco Trivelli ha deciso di indire una giornata di lutto cittadino, invitando tutti “ad esprimere, in forma autonoma e nel rispetto della normativa vigente, la loro partecipazione al lutto, mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e di rispetto”.

In particolare è stato chiesto ai commercianti di abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie di Peppino Armida