Roccadaspide, al via corsi di formazione professionale del Piano di Zona S7

ROCCADASPIDE. Nell’ambito delle attività relative al progetto denominato “Centro Territoriale di Inclusione – Il Filo di Arianna” sono iniziati oggi, 15 giugno, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide, i corsi professionalizzanti destinati a dieci allievi titolari e due allievi uditori residenti nei comuni dell’Ambito S07 del Piano di Zona.

I corsi sono finalizzati alla formazione e al conseguimento della qualifica tecnico professionale di operatore agricolo in modo da favorire l’inserimento degli allievi nel mondo del lavoro.

I partecipanti potranno, alla fine del percorso, ricevere un attestato di qualifica per occuparsi di tutte le attività inerenti la coltivazione di piante erbacee e arboree da frutto operando sia manualmente, sia attraverso l’utilizzo di macchinari e diventando capaci di provvedere alla preparazione dei terreni e alla coltivazione di prodotti vari.

Al termine del percorso i nuovi professionisti saranno in grado, inoltre, di effettuare tutte le operazioni di trattamento e di coltivazione del terreno e saranno in grado di svolgere le operazioni di interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture. Affinché i frequentanti possano acquisire tutte le competenze della materia il corso sarà strutturato in modo da coinvolgere globalmente la persona attraverso diversi tipi di lezioni che comprendono simulazioni ed esercitazioni guidate.

Nelle prossime settimane, con le stesse modalità e nell’ambito dello stesso progetto, partirà anche il corso professionalizzante destinato alla formazione degli operatori delle lavorazioni lattiero-casearie. Anche in questo caso si tratta di un settore fortemente radicato nei territori dell’Ambito S07 del Piano di Zona.



Il progetto “Centro Territoriale di Inclusione – Il filo di Arianna” è stato finanziato in seguito all’approvazione dell’Avviso Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR Campania FSE 2014/202 e i corsi riguardano l’azione B del progetto.



L’Ufficio di Piano dell’Ambito SO7 del Piano di Zona, guidato dalla Responsabile, Fulvia Galardo, si trova al I piano del Palazzo Municipale di Roccadaspide che ne rappresenta l’ente capofila