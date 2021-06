Il calore delle porte in legno massello

Spesso le porte sono la parte della nuova casa che si sceglie con maggiore superficialità. Perché di solito le si dà per scontate, come se fossero degli accessori non particolarmente interessanti. Eppure, che si costruisca una nuova casa o che si stia ristrutturando quella in cui già si vive, avere a disposizione porte di qualità offre una serie di vantaggi, non solo dal punto di vista estetico. Una porta in legno massello è ancora oggi una scelta ottimale, preferita da molti. Le aziende che producono questo tipo di accessorio infatti offrono ricchi cataloghi, con modelli di porte in legno masselloclassiche, ma anche con proposte contemporanee adatte ad abitazioni giovani e lineari.

Perché prediligere le porte in legno massello

Una porta in legno massello offre maggiore personalità ma anche durevolezza nel tempo. Le porte in questo materiale sono infatti rivestite con pannelli spessi, fatti di legno massiccio, che garantiscono un aspetto ottimale, ma anche una buona durata all’usura del tempo. Si deve anche considerare che oggi le porte in legno, qualsiasi esso sia, possono essere trattate in modo da ottenere qualsiasi aspetto desiderato dal cliente. Anche se in effetti chi preferisce una porta in legno massello tenderà anche a evitare di ricoprire l’essenza preferita con tinte accese o rivestimenti che ne snaturino le caratteristiche peculiari. Chiaramente molto dipende poi dai gusti, il legno massello si può comunque laccare, o anche oliare e tingere in modo che mantenga tutta la sua bellezza naturale, offrendo però un colore originale, in linea con il resto dell’abitazione.

Quali modelli per le porte in legno

Sostanzialmente il materiale di cui è costituita una porta non causa alcuna restrizione in fatto di modelli o tipologie da prediligere. Anche le porte in legno massello sono disponibili in versione scorrevole o a libro, così come per quanto riguarda le più classiche porte a battente, a una o più ante. Le porte in legno massello a battente sono le più classiche, anche perché la loro installazione è semplice e senza troppe complicazioni. Per quanto riguarda invece le porte scorrevoli, per l’installazione è necessario chiedere consiglio al professionista cui ci siamo rivolti per la scelta. Perché non tutte le pareti della casa sono adatte ad ospitare questo tipo di porta, soprattutto nel caso delle porte scorrevoli a scomparsa. Queste infatti necessitano di un falso telaio da celare all’interno della parete, che deve quindi essere priva di elementi che facciano parte di qualsiasi impianto della casa.

Scegliere le porte in legno massello

Oggi chi desidera acquistare delle porte in legno massello non ha alcun tipo di limitazione per quanto riguarda il loro aspetto. I cataloghi delle aziende che producono questo tipo di accessori sono infatti ricchi di modelli di ogni tipo. Si possono trovare porte in stile molto classico, con modanature e decori, che si possono abbinare anche al parquet di casa o ad altri complementi d’arredo. Oppure ci si può rivolgere a modelli più moderni, che offrano un aspetto più giovane e leggero. Si tratta soprattutto di una questione di gusti, ma anche di abbinare le porte al resto degli arredi e delle finiture della casa.