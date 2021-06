Deposito illecito di rifiuti a Buccino: area sequestrata

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino, a seguito di controlli mirati alla tutela del territorio nei pressi della zona industriale del comune di Buccino, hanno scoperto alcuni cumuli di rifiuti in prossimità di una ditta di lavorazione di tessuti.

Avviati gli approfondimenti del caso, i militari riscontravano che nel piazzale antistante l’azienda vi erano depositati rifiuti pericolosi e non, costituiti da contenitori in plastica contenenti in origine sostanze pericolose e non, sacchetti in tessuto contenenti involucri di materiale plastico, cassette in plastica, basi in legno, carta, cartone, altro materiale plastico, materiale ferroso, residui della lavorazione del tessuto, contenitori contenenti sostanze coloranti non diversamente classificabili, polistirolo, un cassone in ferro contenente i residui della lavorazione del tessuto, contenitori in metallo ossidati contenenti in origine sostanze pericolose, isolante bituminoso a rotoli, laterizi e calcinacci, contenitori in plastica di colore blu contenenti materiale pietroso e tessuti. Il tutto per un quantitativo complessivo di circa 370 mc.

I militari hanno provveduto a porre sotto sequestro l’area ed i rifiuti speciali ivi depositati in maniera illegale ed a deferire all’Autorità Giudiziaria la titolare dell’azienda per il reato di deposito incontrollato di rifiuti nei confronti della quale è stata elevata anche sanzione amministrativa un importo pari ad € 10.000,00