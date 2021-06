Aeroporto di Salerno, primi voli nel 2024

“Con l’approvazione anche al Senato del DL Riaperture è stata confermata l’adozione dell’art. 11-quinquiesdecies, che prevede la proroga al 31 dicembre 2022 dei 40 Milioni di euro stanziati nel 2014 per la realizzazione degli interventi relativi all’ampliamento dell’Aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi”. Lo dichiara in una nota l’on. Piero De Luca.

“Una notizia importantissima – aggiunge – di cui sono particolarmente soddisfatto, in quanto ho seguito direttamente l’iter della proposta normativa, confrontandomi anche con la Vice Ministra Castelli. È un risultato decisivo per il futuro dello scalo salernitano, perché permette di non perdere i fondi stanziati per l’allungamento della pista e consente di continuare i lavori di completamento di questa infrastruttura essenziale per lo sviluppo del nostro territorio”, conclude il Vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati.

Salerno, stando ai cronoprogrammi, avrà il suo primo volo nel nuovo aeroporto «Costa d’Amalfi» nell’estate del 2024, quando saranno completati i lavori per 140 milioni di euro realizzati dalla Gesac. Il completo rinnovamento dello scalo – nonostante la pandemia – va avanti nei tempi stabiliti e alla fine del prossimo mese di luglio è previsto l’avvio dei lavori per l’allungamento della pista, passaggio determinante, per accogliere gli aerei commerciali.

Intanto è stata ultimata la bonifica dalla presenza di ordigni in tutta l’area ed è partito il bando per la progettazione dell’aerostazione e delle opere di servizio. Una gara alla quale sono interessati alcuni tra i più prestigiosi studi internazionali di architettura.