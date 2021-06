San Marco, si masturba guardando ragazzini in spiaggia: denunciato

Gli agenti della polizia municipale di Castellabate, diretti dal comandante Manola D’Amato, al termine di un’attività di indagine, hanno denunciato a piede libere un giovane di nazionalità rumena accusato di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.

L’attività della polizia municipale di Castellabate

L’attività investigativa è conseguente alle segnalazioni di alcuni bagnanti che frequentano la spiaggia della Grotta, a San Marco di Castellabate. L’uomo, 35 anni, residente nel centro cilentano, è stato visto più volte in atteggiamenti sospetti, appostato nei pressi del belvedere ad osservare dei ragazzini che si trovavano a poca distanza sulla spiaggia.

Non era stato però possibile confermare quanto stesse facendo. Il caso è stato segnalato ai caschi bianchi che in poco tempo hanno avviato una serie di attività di investigative, riuscendo ad intercettare l’uomo e a coglierlo sul fatto. E’ stato quindi riconosciuto e deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.