Nel Cilento tornano le vacanze a 2 euro!

SAN MAURO LA BRUCA. Anche quest’anno nel Cilento sarà possibile trascorrere momenti indimenticabili, immersi tra le acque cristalline dei suoi centri costieri e le aree interne, incontaminate e circondate dal verde. Tutto questo quasi gratuitamente. Il soggiorno, infatti, costerà soltanto 2 euro.

A rinnovare l’iniziativa è il Comune di San Mauro La Bruca. La giunta comunale, guidata dal sindaco Francesco Scarabino, ha deciso di riproporre una idea già lanciata lo scorso anno con uno straordinario riscontro. L’offerta di un soggiorno a due euro a persona per notte, infatti, ha stuzzicato tanti vacanzieri. Circa 1500 le richieste pervenute. Ovviamente il comune non ha potuto accontentare tutti, ma ciò ha favorito comunque l’occupazione di Bed & Breakfast ed altre strutture ricettive della zona.

Il soggiorno proposto dall’amministrazione è previsto nella struttura di proprietà dell’Ente sita in Piazza Monsignor Pasquale Allegro. Essa è adatta allo scopo avendo già delle camere predisposte, ma fino allo scorso anno non era mai stata utilizzata. Poi, grazie alla grande intuizione della giunta Scarabino, è stata messa a servizio dei vacanzieri.

Vacanze a 2 euro: l’iniziativa

Le camere della struttura saranno disponibili da luglio a settembre con un contributo giornaliero di 2 euro ad utente per il pernottamento, quale contribuito per le sole spese vive.

La proposta

Ciascun vacanziere potrà soggiornare fino ad un massimo di 7 giorni. La proposta è diretta ai maggiorenni, italiani e stranieri, residenti fuori dalla Regione Campania e che non abbiano parenti o affini sul territorio.

Per prenotare è possibile rivolgersi al Comune di San Mauro La Bruca.

Vacanze a 2 euro: un’occasione irripetibile!

Per tanti turisti questa può essere un’occasione irripetibile per conoscere e apprezzare il territorio. Il centro cilentano, infatti, è in posizione strategica: è situato a pochi passi dalla costa del Mito di Palinuro e Marina di Camerota e possiede bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali di grande valore: la rete dei sentieri del Cammino di San Nilo e dei cammini Bizantini, gli scavi archeologici, le Chiese. Il tutto immerso in un’autentica oasi di pace.