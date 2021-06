Capaccio: si programma il restyling della torre civica

CAPACCIO PAESTUM. Un progetto di restyling per la torre civica, il vecchio campanile di Capaccio Capoluogo. E’ uno dei progetti pronta a mettere in atto l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri. Esso rientra in un più ampio programma di rilancio del borgo antico di Capaccio paese già in corso. In questo caso si punta ad intervenire per riqualificare la torre di piazza orologio, uno dei simboli della zona.

La Torre Orologio o Torre civica, quattrocentesca, originariamente era il campanile della chiesa di San Pietro che dopo un crollo fu trasferita dove si trova ora.

Con interventi di manutenzione e riqualificazione sarebbe possibile inserire anche la torre civica nella rete dei beni culturali cittadini, garantirne la fruibilità e soprattutto restituire splendore ad un bene simbolo della comunità.

Spetterà ora agli uffici avviare l’iter per progettare i lavori.