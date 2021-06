Agropoli: Ottavio Moretto riceve la nomina di cerimoniere della Città

AGROPOLI. È Ottavio Moretto il volto scelto stamane, dal sindaco Adamo Coppola, quale cerimoniere della Città di Agropoli.

Classe ’48, dopo anni di servizio presso l’ ufficio del turismo del Comune di Agropoli, oggi, porta avanti insieme alla sua famiglia un’attività di ristorazione in Via Filippo Patella, strada principale che conduce al borgo medievale.

Si è sempre occupato di eventi, manifestazioni e promozione turistica. E’ stato anche Presidente dell’Associazione il Carro, avvenuta nel 2015, che lo ha visto nel coordinamento del carnevale agropolese.

Per anni si è occupato di organizzare i vari appuntamenti istituzionali per conto della città di Agropoli. Ora arriva la nomina ufficiale.

Il Cerimoniere di un Comune ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti e le ricorrenze significative per proporre iniziative opportune, organizzando uno scadenzario aggiornato e particolareggiato degli eventi che riguardano la rappresentanza ufficiale dell’Ente.

La scelta giusta. Ottavio Moretto è una persona che vuole bene alla Città. Serio, preciso, a modo. Le caratteristiche perfette per un Cerimoniere.

“Da sempre in prima linea per l’organizzazione degli eventi e manifestazioni riguardanti il nostro Comune, visto il suo costante e valido impegno ho voluto formalizzare su carta quello che è sempre stato”, il commento del sindaco Coppola.