Villammare, investì anziano sulla SS18: condannato

VIBONATI. Condanna ad un anno e dieci mesi per il 45enne che investì un anziano a bordo di una bici mentre percorreva la SS18, tra Villammare e Sapri. L’incidente avvenne il 25 agosto del 2019. La vittima, Antonio Scarpitta, fu immediatamente ricoverata presso l’ospedale dell’Immacolata di Sapri, ma dopo circa una settimana in rianimazione spirò.

Anziano investito: le indagini e l’arresto

L’uomo ritenuto colpevole dell’incidente, in vacanza in un comune limitrofo, dopo l’investimento non si fermò a prestare i soccorsi. Venne presto rintracciato, arrestato e accusato di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoolici.

Dopo la condanna in primo grado è arrivata anche quella d’Appello. I giudici non hanno riconosciuto il 45enne colpevole di omicidio colposo. Per lui, però, la condanna per omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di alcool e droga.