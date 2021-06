I sentieri del Monte Stella tornano fruibili: operai al lavoro

Il Monte Stella è il fulcro del Cilento antico. Non a caso esso in passato era anche conosciuto come Monte Cilento. Dalla sua sommità, ad oltre 1100 metri d’altezza, è possibile ammirare un panorama mozzafiato che da un lato guarda verso il Cilento interno, dall’altra permette di vedere tutta la costa, dal Golfo di Salerno a punta Palinuro.

I sentieri del Monte Stella

Nell’area del Monte Stella si snodano numerosi sentieri lungo i quali è possibile non solo ammirare le meraviglie della natura, ma anche imbattersi nell’area sacra delle rocce megalitiche che testimonia la presenza dell’uomo già dal 2000 a.C.

E poi ci sono aree attrezzate fin sulla vetta dove si trova il Santuario.

Tutti i sentieri del Monte Stella sono ora tornati accessibili, sottratti alla vegetazione che aveva preso il sopravvento. Gli operai della Comunità Montana Alento – Monte Stella hanno eseguito i necessari interventi di manutenzione, sistemato la segnaletica, i percorsi e le aree attrezzate.

La manodopera continua in questi giorni e presto tutti i sentieri del Monte Stella saranno nuovamente fruibili per gli amanti del trekking. I primi turisti sono già arrivati, ma probabilmente non hanno mai smesso di frequentare quest’area ricca di fascino in tutti i mesi dell’anno.