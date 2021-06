La ricetta: zucchine e fiori in umido

Dalla terra alla tavola zucchine e fiori in umido, un piatto leggero e genuino da consumare a temperatura ambiente come antipasto accompagnato da formaggi locali o come contorno da accompagnare a dei secondi di carne o pesce. Una pietanza senza tempo adatto da zero a cento anni di età.

Vediamo come preparlo.

Per 4 porzioni ci occorreranno 400 gr di zucchine (meglio se piccole), 500 gr di fiori di zucchine, 1 cipolla ramata media, olio evo q.b. basilico q.b. sale q.b. pepe o peperoncino se piace.

Laviamo accuratamente le zucchine ed i fiori privandoli del pistillo. Tagliamo a rondelle di circa mezzo cm le zucchine e affettiamo la cipolla. In una padella a bordo alto lasciamo imbiondire la cipolla in un fondo di olio evo, uniamo le zucchine e facciamo cucinare a fiamma moderata per circa 15 minuti, uniamo i fiori, il basilico, aggiustiamo di sale e a piacere uniamo pepe o peperoncino. Ultimiamo la cottura per circa 5 minuti.

Il nostro piatto è pronto per essere servito con qualche fogliolina di basilico fresco.