Obiettivi nazionali della campagna vaccinale: Campania prima

La Regione Campania è la prima in Italia per il raggiungimento degli obiettivi nazionali della campagna vaccinale.

Esulta il presidente Vincenzo De Luca: “Stiamo mettendo in campo uno sforzo straordinario in termini di organizzazione e di impegno del nostro personale sanitario, che dobbiamo sempre ringraziare, anche perché raggiunge risultati di eccellenza nonostante le 15mila unità in servizio in meno in rapporto alle altre regioni”.

Poi un monito: “Nessun rilassamento, niente pause: dobbiamo andare avanti con questo passo”.

Infine un appello: “Rivolgiamo nuovamente un appello a tutti i nostri concittadini sopra i 12 anni, che ancora non l’hanno fatto, ad iscriversi alla piattaforma (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino) per aderire alla campagna ed essere convocati per la vaccinazione.

Prima raggiungiamo l’immunità, prima la Campania riparte completamente”.