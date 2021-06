Emergenza sangue: a Vallo due giornate straordinarie per donare

VALLO DELLA LUCANIA. Continuano negli ospedali del Cilento e Vallo di Diano le iniziative promosse dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, presieduta dal dottore Antonio Casale. Previste altre due giornate di raccolta sangue straordinarie: una domenica 13 giugno e l’altra domenica 27 giugno. Entrambe sono in programma presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove sarà possibile donare dalle ore 8:30 in poi.

Anche in questo periodo di emergenza Covid l’attività dei volontari non si è mai fermata, infatti, oltre al coronavirus, ci sono tante patologie che è necessario curare e spesso, proprio a causa della pandemia, la dotazione di sangue degli ospedali del territorio risulta ridotta.

Donare il sangue ha una doppia valenza: è un atto d’amore e di solidarietà. È infatti, una scelta di cuore che fa bene alla salute e rappresenta un atto di solidarietà verso chi è meno fortunato e ha bisogno del nostro sangue per essere salvato; il sangue è essenziale per la vita, serve per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive, ma è molto importante e necessario soprattutto per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni o che sono affetti da anemia.

Su richiesta del donatore è possibile effettuare anche esami sierologici per il Covid-19.