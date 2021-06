Cilento, Premio Giornalistico “Orchidea d’Argento”: a Carolina Morace e Gianfranco Coppola

Era una sera di Ottobre del 2010 quando nacque l’idea di dare vita al Premio giornalistico nazionale “Orchidea d’Argento”, a sostegno dell’ambiente. L’evento, infatti, nasce con l’obiettivo di contribuire a promuovere, in particolare “La Valle delle Orchidee” di Sassano, un patrimonio naturalistico unico al mondo e di incentivare anche la promozione del territorio compreso nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Dopo lo stop forzato dello scorso anno, a causa del Covid 19, quest’anno, la cerimonia si è tenuta nella splendida cornice di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate ed è stata proprio una splendida mattinata di sole, ad omaggiare i vincitori: la veneziana Carolina Morace, di 57 anni, allenatrice di calcio, dirigente sportiva ed ex calciatrice italiana e il salernitano Gianfranco Coppola, 59 anni, giornalista della RAI, vice caporedattore della fascia serale dei Tg e primo campano ad essere stato nominato, di recente, Presidente dell’USSI.

La Manifestazione, organizzata dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sostenuta dall’Ordine dei Giornalisti della Campania e supportata a livello locale dall’Associazione giornalisti del Vallo di Diano, è giunta alla sua decima edizione.

In 10 anni l’evento è cresciuto in maniera esponenziale, fino ad interessare sempre di più anche i tantissimi giovani degli istituti superiori del comprensorio, interessati alla professione da giornalista e attratti dalla tematica ambientale, di volta in volta, trattata.

A margine della cerimonia sono stati assegnati premi a tante realtà del territorio e agli organi di informazione locali. Anche InfoCilento ha ottenuto il riconoscimento.