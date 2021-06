Caselle in Pittari, successo per la giornata vaccinale: 600 dosi somministrate

“Una grande partecipazione con oltre 600 persone vaccinate e, tra queste, il personale di tutto il settore della ristorazione, turistico e di tutti gli esercizi commerciali di Caselle in Pittari. Sono questi i numeri che hanno reso estremamente positivo il bilancio della giornata vaccinale di ieri”.

Così il sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo.

“Ringrazio ancora una volta il Direttore sanitario dell’Ospedale di Sapri, dott. Calabrese, tutto il personale sanitario ed amministrativo per l’assistenza professionale profusa e tutti i volontari del COC COMUNALE per l’organizzazione impeccabile. Grazie a tutti Voi è stato possibile compiere un ulteriore e significativo risultato nella lotta al Covid e per avviarci a vivere un’estate serena”, A concluso il primo cittadino di un comune che nei mesi scorsi ha vissuto momenti di criticità a causa del covid.