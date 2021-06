Agropoli, vandalizzata sede della Bcc di Aquara

AGROPOLI. Vandali in azione nel corso della notte in via Salvo D’Acquisto. Ignoti, tra l’altro non rispettando le regole vigenti sul coprifuoco, hanno imbrattato l’area esterna della filiale di Agropoli della Bcc di Aquara.

Con della vernice spray di colore rosso sono state realizzate delle scritte su due vetrate degli accessi all’istituto di credito, riportanti frasi contro le banche. Imbrattata anche l’insegna.

L’episodio potrebbe essere stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza che monitorano tutto il perimetro dell’edificio che ospita la Bcc.

Vandali alla Bcc di Aquara, i precedenti

In passato si registrò un episodio simile. Era il 2011 e ignoti lasciarono scritte anarchiche in vari punti del centro cittadini e vandalizzarono anche le sedi di alcune banche. In quell’occasione vennero danneggiati anche gli sportelli bancomat.