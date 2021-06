Vaccini, De Luca attacca: da Stato solo confusione

“Il contributo che viene dallo Stato italiano è di danno grave ai nostri concittadini, dallo Stato italiano in questo anno e mezzo è arrivato solo un contributo di confusione, meno male che il lavoro sui vaccini lo fanno le Regioni altrimenti queste chiacchiere a ruota libera avrebbero lasciato il Paese nel disastro”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una conferenza stampa.

Sull’apertura del commissario Figliuolo alla somministrazione della seconda dose ai turisti in vacanza in altre Regioni, De Luca ha commentato: “Prima di valutare devo capire di cosa parliamo perché non ho capito niente“.

Sulla Green Card varata da Commissione Europea, De Luca ha commentato sulla carta della Regione: “Noi siamo partiti quattro mesi fa – ha detto – con buona pace dei governi europeo e italiano. Stiamo consegnando centinaia di green card, certificati di avvenuta vaccinazione a chi ha fatto la doppia dose ed è immunizzato. E’ una carta digitale che certifica lo stato di salute e di poter collegare chi ha la green card Campania con tutti i servizi della piattaforma digitale della Regione, continuiamo a consegnare man mano che proseguiamo con le vaccinazioni”.

La Campania, intanto, pronta a fermare la somministrazione del siero Astrazeneca agli under 60.