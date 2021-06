Tutto quello che c’è da sapere sul ruolo del consulente energia

Il valore di una consulenza energetica

Quante volte vi siete chiesti se la vostra spesa aziendale in energia corrisponde esattamente a quanto consumate e, dunque, al fabbisogno energetico della vostra azienda?

“Come faccio a tagliare i costi fissi?” “Come faccio ad utilizzare l’energia che proviene da fonti rinnovabili?” “Vorrei accedere ai bonus fiscali destinati alle aziende, quali sono i requisiti?”

Queste che vi abbiamo elencato sono solo alcune delle domande che un consulente energetico si sente rivolgere quasi quotidianamente.

FBC Italia, azienda leader nel settore delle commodities in Italia è orgogliosa di rispondere sempre e con puntualità ad ogni dubbio, problema ed esigenza dei propri clienti per tutte quelle questioni riguardanti la gestione delle bollette in ambito gas ed energia.

Con un team di esperti in ambito energia e gas ecco che FBC Italia mette in condizione le aziende non solo di risparmiare in bolletta, bensì di sviluppare strategie efficienti dal punto di vista energetico.

Il consulente energetico: di cosa si occupa

Come vi abbiamo mostrato nell’introduzione a questo nostro articolo dedicato al consulente energetico, sono tanti i dubbi e le domande che gli imprenditori italiani rivolgono ai propri consulenti sui temi legati al complesso mondo dell’energia.

Se per molti di loro la preoccupazione maggiore è quella di tagliare le spese, un numero sempre maggiore di imprenditori chiede al proprio consulente come aumentare l’efficientamento energetico e la sostenibilità della propria impresa.

Ed è soprattutto qui che entra in gioco il consulente energetico, il quale, grazie al suo ventaglio diversificato di conoscenze ambientali, economico-finanziarie e gestionali è in grado di fornire a qualsiasi azienda una consulenza ad hoc.

Il metodo e gli obiettivi della consulenza energetica

Vediamo come agisce il consulente energetico e quali sono le finalità delle sue azioni.

Vediamo adesso quali sono gli obiettivi che il consulente energetico porta a termine durante una consulenza:

La verifica dei consumi attraverso controlli ad hoc o tramite l’analisi dei report;

attraverso controlli ad hoc o tramite l’analisi dei report; L’ottimizzazione dei consumi attraverso la regolazione ottimale degli impianti e assicurandone il corretto utilizzo;

attraverso la regolazione ottimale degli impianti e assicurandone il corretto utilizzo; La promozione di interventi orientati al miglioramento dell’efficienza energetica sia attraverso miglioramenti strutturali sia attraverso la diffusione di buone pratiche ambientali e energetiche tra i dipendenti.

Avvalersi di una figura professionale innovativa e certificata che ci aiuti a tagliare i costi in azienda e ad accedere agli incentivi fiscali previsti dal governo, per tutte quelle aziende che si adoperano per ridurre il loro impatto energetico, può essere la scelta giusta se si ritiene opportuno dare una svolta green alla propria azienda.

Un consulente energia, inoltre, in certi settori è oggi una scelta pressoché obbligata, pertanto dotarsi della persona giusta con le giuste competenze può portare benefici davvero significativi sulla crescita e sull’efficienza di qualsiasi tipo di attività economica.

Ecosostenibilità e aziende green

Un’ultima questione, non meno importante, è quella che riguarda l’ecosostenibilità delle aziende che sul serio vogliono crescere nel rispetto dell’ambiente e del territorio in cui operano.

Un consulente energia è oggi la figura più appropriata in assoluto per supportare tutte quelle realtà che in maniera concreta e determinata applicano politiche green dal punto di vista energetico, proprio perché è la persona giusta con la quale confrontarsi dal punto di vista della strategia e dell’ottimizzazione dei costi.

Non solo, un consulente energia può supportare le imprese che hanno bisogno di finanziamenti per sviluppare il proprio business seguendo in maniera precisa e dettagliata quelle che sono le politiche ambientali del momento, tenendo sempre presente i bandi disponibili sul mercato e la normativa vigente.

Dotarsi di un consulente energia FBC Italia pertanto non vuol dire semplicemente risparmiare in bolletta, vuol dire fare un passo in avanti sensibile su tutto il comparto energetico di un’azienda che vuole crescere green nel rispetto dell’ambiente.