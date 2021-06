Disagi dovuti al maltempo a Teggiano. Uno smottamento si è registrato in via Valle Cupa, la strada che dal Capoluogo raggiunge le località San Marco e Castagneto per poi innestarsi sulla Sp11.

L’arteria è stata parzialmente interdetta.

L’evento franoso ha provocato anche l’apertura di una voragine nel manto stradale. I residenti sperano ora in un intervento di Comune e Provincia su via Valle Cupa per garantirne la messa in sicurezza.