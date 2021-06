Caselle in Pittari: 500 vaccini le comunità

“Oggi importante giornata vaccinale”. L’annuncio è del sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo. Oggi, infatti, presso la Palestra Comunale oltre 500 dosi saranno messe a disposizione dalla responsabile del centro vaccinale di Sapri, la dottoressa Borrelli, in favore delle popolazioni di Caselle in Pittari , Morigerati e Casaletto Spartano.

“Si ringrazia il Direttore Sanitario dell’Ospedale di Sapri , dott. Rocco Calabrese, per questa ulteriore dimostrazione di attenzione verso tutti i Comuni delle aree interne disagiate”, commenta il primo cittadino.