Sapri: Piano di Zona cerca figure professionali

SAPRI. Piano di Zona S9 pronto ad istituire un elenco ristretto di figure professionali (Short List) con validità annuale, da cui attingere il personale che dovesse risultare necessario per la realizzazione dei servizi programmati o da programmare nel Piano di Zona Sociale dell’Ambito Territoriale.

Ecco le figure professionali richieste

Nello specifico sono richieste le seguenti figure: un sociologo, uno psicologo, un educatore professionale, un esperto amministrativo contabile.

Tra i requisiti la cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’UE, la maggiore età, il possesso delle competenze e dei requisiti di legge.

Come presentare domanda

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/06/2021, la domanda di iscrizione nella Short List redatta in carta semplice ed utilizzando il modello di domanda predisposto dal Piano di Zona.