Romano Gregorio confermato direttore del Parco del Cilento

Romano Gregorio resta direttore dell’Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nei giorni scorsi è arrivato il decreto di nomina firmato dal Ministro della Transizione Ecologica, Cingoloni. Il titolare del dicastero lo ha nominato scegliendo il suo nome fra quelli di Gerardo Travaglio, dirigente della Regione Basilicata e il Professore Giuseppe Luzzi già in servizio presso il Parco Nazionale della Sila. I due completavano la terna proposta dal Consiglio Direttivo del Parco.

La conferma per Romano Gregorio

Per il sindaco di Laurino, Romano Gregorio, è una riconferma alla Direzione dell’area protetta, che gli consentirà di proseguire il lavoro svolto negli ultimi quattro anni e ancor prima, dal 1997, da vice direttore. La decisone del Ministro sarà ufficializzata questa mattina in occasione del Consiglio Direttivo in programma a Palazzo Mainenti nel corso del quale si terrà anche la cerimonia di intitolazione della Sala Convegni al compianto Presidente Giuseppe Tarallo, scomparso di recente. La direzione di Gregorio, iniziata sotto la Presidenza di Tommaso Pellegrino, proseguirà con il nuovo Presidente. Gregorio da parte sua non ha mai nascosto il desiderio di proseguire l’incarico.

“Non è una cosa che faccio così, a cuor leggero – ha più volte ribadito – ma è il mio lavoro a cui tengo moltissimo e che svolgo con grande passione dal giugno del ’97, quando praticamente questo Ente stava prendendo vita. In questi anni siamo riusciti, l’Ente è riuscito, a dare una identità territoriale al Cilento e a farlo conoscere al di fuori dei confini regionali, nazionali grazie alle varie azioni messe in campo di tutela, conservazione e promozione e sviluppo del territorio e del nostro ambiente”.