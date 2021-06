Castiello: Alta velocità questione aperta. Obiettivo salvare Sapri

“La linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria è ancora nella fase di studio di fattibilità. L’ 8 giugno 2021 la Commissaria Vera FIORANI ha presentato alla 8^ Commissione Lavori pubblici del Senato la nuova ipotesi, che sostituisce la precedente del febbraio 2021”. Esordisce così il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello nel commentare le recenti notizie sul progetto alta velocità di Rfi che escluderà il Cilento costiero, transitando per il Vallo di Diano.

Castiello, nonostante le polemiche, si mostra soddisfatto: “Questa nuova ipotesi di rete alta velocità restituisce finalmente al territorio della provincia di Salerno la centralità che merita, con tre stazioni alta velocità, Salerno, Battipaglia e Vallo di Diano, a fronte dell’unica stazione prevista nel precedente studio, ubicata nei pressi di Baronissi. Tale scelta, che tagliava fuori Salerno e Battipaglia, è stata da noi decisamente contrastata ed è stata, alla fine, abbandonata”.

“Sono stati fatti importanti passi avanti e sono stati raggiunti rilevanti obiettivi, che ci eravamo proposti. Resta aperta la questione Cilento che dovrà essere affrontata rivendicando il passaggio della nuova rete alta velocità per la stazione di Sapri – conclude Castiello – Su questo punto avvieremo in Senato nei prossimi giorni adeguate iniziative, di cui non si mancherà di dare tempestiva comunicazione”, conclude.