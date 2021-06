A Rutino il totem della pace dell’Unione dei Comuni

RUTINO. Procede l’iter per ricollocare il Totem della Pace e per farlo il Comune trova il sostegno dell’Unione dei Comuni Alto Cilento.

L’opera d’arte era stata realizzata a Rutino nello spazio adicente la chiesa madre. Era il 2010. All’evento erano presenti gli amministratori comunali, il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed altri sindaci del territorio.

Artefice e promotore di un totem simbolo di pace da posizionare a Rutino fu proprio l’allora primo cittadino Michele Voria che ottenne il contributo di gran parte del paese. A realizzare il monumento l’artista Mario Molinari.

Totem della Pace: abbattimento e polemiche

Nei mesi scorsi, per consentire la sistemazione della chiesa di San Michele, inserita in un più ampio progetto per la zona, il totem è stato abbattuto con la promessa che sarebbe stato riedificato altrove, in uno spazio pubblico da intitolare al compianto sindaco Voria.

Una proposta che non è piaciuta alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo, promotrice dell’installazione di Totem per la Pace, né a alla famiglia dell’artista che realizzò il monumento, decisa ad agire in giudizio.

Comune pronto alla ricostruzione

Nonostante questo, però, l’amministrazione comunale di Rutino, guidata dal sindaco Giuseppe Rotolo, va avanti nel proprio intento. L’Unione dei Comuni Alto Cilento ha infatti deciso di sostenere l’iniziativa. Al contempo ha scelto di proclamare il totem che sarà realizzato “simbolo per la Pace dell’unione dei Comuni Paestum Alto Cilento”.