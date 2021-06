Gin Tonic, la rubrica musicale che leggi il tempo di farti un Gin

“Vruscia ancora” il nuovo album di Gioman e Killacat (Reggae/Dancehall) Etichetta MACRO BEATS RECORDS E’ uscito il 4 Giugno “Vruscia ancora” di Gioman e Killacat per l’etichetta Macro Beats Records. L’album presenta oltre che tre brani inediti, i successi con cui i due fratelli calabresi hanno infuocato tutti i palchi della scena Reggae/Dancehall. Tredici tracce, tra cui un featuring con i SUD SOUND SYSTEM. Tra gli inediti: “Purple Haze” è la prima track dell’album, che ad ascoltarla la prima volta non basta, è un pezzo di quelli che fai andare in loop, “una sound killa tune” come la definisce Killacat. “Polvere di Stelle”, altra traccia, altro sound reggae e “Vruscia Ancora”, un pezzo di quelli da ballare in spiaggia e che parla della lontananza dalla propria terra d’origine, la Calabria nel caso di Killacat e Gioman, fratelli di sangue e nella musica che ritornano sulla scena con la speranza di esibirsi presto live. https://lnk.to/vrusciaancora

“MAPPAMONDO”, l’album di Brusco in uscita domani (Reggae/Hip HOp) Etichetta Mitraglia Rec Da Clementino a Gemitaiz, Nerone, Sud Sound System e Tahnee Rodriguez, questi i featuring che troveremo nel nuovo album di Brusco in uscita domani su tutte le piattaforme digitali. Spicca tra tutte la traccia “Isola di Plastica” un brano che descrive un mondo vittima del riscaldamento globale. Brusco lancia un messaggio forte, con uno spiccato senso critico ai danni irreparabili che l’uomo purtroppo ha provocato a Madre Terra, così che finiremo a “remare con le mani su una zattera fatta di plastica” guardando un cielo in cui non si vedono più i gabbiani e aspettando così “il sole che precipita in una discarica”. MAPPAMONDO in uscita domani su tutte le piattaforme digitali.

RECORD Store Day, il 12 Giugno e 17 Luglio per supportare i negozi di dischi e la musica indipendente Qualsiasi sia la vostra città, in qualsiasi parte del globo voi viviate, fermatevi un momento e pensate se in quell’angolo, in quella via c’è un negozio di dischi ebbene se c’è allora segnate queste due date in agenda: Sabato 12 Giugno e Sabato 17 Luglio, due giornate in cui i negozi di dischi indipendenti aprono le porte con un 20% di sconto sulla merce. Il Record Store day è la giornata mondiale per la salvaguardia dei negozi di dischi. Per l’occasione alcune case discografiche fanno uscire edizioni limitate e in vendita esclusiva solo per le due giornate del Record StoreDay. Come ci racconta Mario del Disclan di Salerno, punto nevralgico e storico per la musica ,“I negozi di dischi sono dei luoghi magici dove ci si incontra, e ci si conosce attraverso quella che è la passione che ci accomuna in tanti ( e molto probabilmente anche te che stai leggendo questa rubrica di musica), sono dei punti focali di cultura, e proprio per questo salvaguardati”. Il 12 e 17 Luglio quindi recati presso un negozio di dischi e partecipa così al RECORD STORE DAY, perché come diceva Nick Hornby “I negozi di dischi non possono salvarti la vita ma possono dartene una migliore”.

Gin Tonic è la rubrica settimanale sulle notizie del mondo della musica di Good Vibz Blog di Talìa Mottola. Eventi, album e tutto ciò che proviene dall’underground musicale, “ogni Giovedì su Info Cilento le principali notizie da leggere “il tempo di un Gin Tonic”.

Talìa Mottola 34 anni farmacista ma con la passione per la musica, si occupa di booking e management di artisti del genere Black Music, conduce insieme a Lampadread un programma radio in onda ogni Sabato mattina su www.potradio.it , scrive e parla di musica da quando aveva 15 anni. Da allora non ha mai smesso. La frase della sua vita? “Perché la vita è un brivido che vola via È tutto un equilibrio sopra la follia Sopra la follia” Sally, Vasco Rossi