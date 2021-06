Castellabate, insegnante positiva: chiude scuola dell’infanzia

CASTELLABATE. Chiude la scuola dell’infanzia di Ogliastro Marina. Il provvedimento è arrivato da parte del sindaco facente funzioni Luisa Mauri ed è conseguente al contagio di una insegnante.

«In attesa delle disposizioni dell’Asl, ho appena firmato l’ordinanza n.29 nella quale ho disposto la chiusura della scuola da oggi e fino all’11/06/2021 per effettuare interventi di sanificazione», ha detto il primo cittadino.

L’insegnante non è comunque tra i contagi registrati a Castellabate, in quanto residente in un altro comune. Nel centro di Benvenuti al Sud attualmente sono cinque i positivi.