Capaccio: a Licinella torna la guardia medica turistica

CAPACCIO PAESTUM. L’ASL Salerno (Distretto Sanitario 69) attiverà anche quest’anno il servizio di guardia medica turistica a Capaccio Paestum.

Verrà garantito dal 15 giugno fino al 31 agosto (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00). Come in passato avrà sede presso i locali della scuola primaria di Licinella.

Il Comune di Capaccio Paestum ha dato il via libera all’utilizzo dell’edificio scolastico. La postazione di Licinella è strategica considerato che si trova in prossimità della costa e in un’area di passaggio, facilmente raggiungibile.