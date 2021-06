Vallo, Movimento 5 Stelle verso le elezioni: “pronti a creare una squadra forte”

VALLO DELLA LUCANIA. Da pochi giorni è ufficiale: l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è il nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle. Questo passaggio segna inevitabilmente una trasformazione del Movimento che diventa più moderato nella comunicazione ma prova a porsi gli stessi obiettivi di sempre: transizione ecologica, equità sociale, lotta agli sprechi e all’illegalità.

Da questa premessa anche il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania prova a porre le basi per formare un gruppo forte e coeso, legato agli ideali del riformato gruppo a livello nazionale, per competere in vista delle elezioni amministrative.

«Il M5S 5 anni fa è riuscito ad essere il primo gruppo in tutta la Provincia di Salerno ad eleggere due Consiglieri Comunali e questo ha, inevitabilmente, contribuito al risultato più importante che abbiamo raggiunto come gruppo politico: candidare ed avere l’onore di eleggere al Senato della Repubblica Italiana il Prof. Francesco Castiello, Cilentano e Vallese D.O.C. con appena 5 lauree in tasca – fanno sapere gli attivisti – Ed è stata proprio la scelta di candidare alle Politiche del 2018 (nei collegi uninominali) eccellenze della società civile che non avevano mai svolto attività politica a segnare il primo importante passo che ha portato al “nuovo” Movimento di Giuseppe Conte e il Senatore Castiello è la dimostrazione vivente che, almeno in alcuni territori, questa decisione ha prodotto ottimi risultati“.

«Alle Elezioni Comunali di cinque anni fa abbiamo preso il 26% dei voti nonostante fossimo solo un gruppo di ragazzi accomunati da una grande speranza – proseguono dal gruppo vallese – Centinaia di persone si sono recate al seggio e hanno scritto i nostri nomi nonostante non potessimo promettere nulla a nessuno, se non di impegnarci al massimo».

Ora, però, si guarda al futuro: «Oggi, rispetto al salto nel vuoto che abbiamo fatto nel 2016 fa senza alcun sostegno politico, con un Senatore della Repubblica eletto con il nostro simbolo, sentiamo ancora di più il dovere e la responsabilità, anche verso lo stesso Senatore, di creare una forte squadra per le prossime Elezioni Comunali che rispecchi a pieno le caratteristiche del nuovo Movimento 5 Stelle. Un gruppo di persone, dunque, che comprenda una parte di coloro che ci hanno messo la faccia 5 anni fa e una parte delle migliori energie di Vallo».

«Qualcuno nelle scorse settima si è già fatto avanti. È il momento», concludono gli attivisti vallesi.