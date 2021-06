Laurito, sconti sulla Tari per in “Balconi fioriti”

LAURITO. Dopo il successo delle prime due edizioni, si rinnova l’iniziativa “Balconi Fioriti” che punta a dare L’opportunità ai cittadini di abbellire i propri barconi di fatto migliorando l’aspetto del paese e in cambio di ricevere delle agevolazioni sulla tassa rifiuti.

“Istigazione alla bellezza” questo l’intento del primo cittadino Vincenzo Speranza. Ai residenti viene chiesto di adornare ogni balcone con fiori e piante di ogni genere per il decoro del Paese. Il balcone più bello verrà premiato con una riduzione sulla Tarsu. A chi conquisterà il gradino più alto del podio uno sconto di 300 euro, 150 euro per il secondo e 75 euro per il terzo.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio; potranno partecipare tutti i cittadini facendo pervenire entro questa data la richiesta di adesione accompagnata da una foto. Come lo scorso anno una giuria composta da tre membri esterni definirà i vincitori tenendo conto anche dell’esposizione e dell’impatto architettonico.I balconi fioriti saranno in gara per tutta la stagione estiva.