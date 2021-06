Laurino, aumentano ancora i contagi

Aumentano i contagi a Laurino. L’aggiornamento arriva dal Sindaco Romano Gregorio:

“Cari concittadini, purtroppo anche oggi si registra un incremento dei positivi e dei ricoveri in ospedale”, scrive.

Anche sulla base dei risultati dei tamponi effettuati agli studenti, allo stato risultano:

– 33 positivi;

– 1 tampone da ripetere;

– 6 ricoveri in ospedale.

La situazione è sempre critica ed è costantemente monitorata.

“Le Autorità sanitarie (Dipartimento di Prevenzione) con cui sono in continuo contatto non ritengono opportuna l’adozione di ulteriori misure, se non il controllo del rigorso rispetto di quelle già adottate.

Si ribadisce che l’unico modo che abbiamo per combattere il virus è quello di evitare contatti, evitare assembramenti e frequentare luoghi pubblici solo per i motivi indicati nell’Ordinanza Sindacale n. 12 dell’1 giugno 2020. Le stesse Autorità sanitarie hanno ribadito che eventuali altre azioni (screening o altro) potranno essere prese eventualmente in considerazione una volta superata l’attuale fase di criticità”, ha concluso il primo cittadino .