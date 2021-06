San Mauro Cilento programma opere con fondi del Governo

SAN MAURO CILENTO. Ok ad alcuni interventi per il territorio comunale. L’Ente, amministrato dal primo cittadino Giuseppe Cilento, infatti, è beneficiario del contributo pluiriennale (per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023) da parte dello Stato (DPCM luglio 2020) per la realizzazione di infrastrutture di natura sociale

Nella fattispecie l’Ente ha deciso di investire le risorse che arriveranno per due opere.

La prima sarà realizzata nella località costiera di Mezzatorre dove si procederà alla posa in opera di una passerella per l’accessibilità di bambini ed anziani con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche.

Il secondo intervento è relativo all’adeguamento di uno spazio dell’edificio scolastico di Casalsoprano che sarà adibito a Guardia Medica.

Entrambi i progetti trovano copertura finanziaria per 13.220 euro.