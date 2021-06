Sala Consilina lascia una firma anche sul podio di Misano

Sabatino Di Mare, il driver salese che quest’anno sta partecipando al prestigioso campionato TCR, firma due secondi posti, in gara 1 e gara 2, al circuito di Misano, rinforzando la sua leadership in classifica e posizionandosi a soli 5 punti dal primo posto.

Week end di gara che non ha lasciato liberi neanche per un istante pilota e team. Tutta la Dmp Motors, capitanata da Pasquale Di Mare, ha smontato e rimontato più volte la Leon Cupra, al fine di trovare il miglior setup per la gara.

“Una pista difficile, molto guidata e totalmente diversa dalla scorsa gara a Monza”. Così ha esordito Sabatino, parlando alla fine di gara 2: “ci sono stati tanti colpi di scena e momenti molto adrenalinici, uno in particolare in gara 1, quando in bagarre Butti (pilota golf dsg), ha spinto Guerrieri (pilotra cupra), facendo volare letteralmente la sua macchina sul mio cofano. Fortunatamente tranne delle ammaccature e qualche piccolo danno prevalentemente estetico, la mia gara è proseguita regalandomi grandi duelli e bellissime emozioni”.



Tutto il team si è dimostrato soddisfatto del risultato, anche se questa è solo la seconda tappa del campionato il nome di questa new entry, naturalmente insieme al nome di Sabatino, stanno destando molta attenzione tra rivali e non solo.

Vallelunga è la prossima tappa.