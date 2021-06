La ricetta: purpette caso e ova (Polpette cacio e uova)

Con questo piatto facciamo un salto nella più antica tradizione culinaria cilentana, quando, la carne era alla portata di pochi e quindi si preparavano le polpette in questo modo, con ingredienti provenienti dalla terra.

Vediamo come preparare le polpette.

Per circa 10 polpette ci occorreranno 2 uova fresche, circa 150 gr di cacio di capra grattugiato, 30 gr di pane grattugiato, un ciuffo di prezzemolo tritato finemente, uno spicchio d’aglio, 200 ml di passato di pomodoro, sale e pepe q.b. basilico fresco, olio evo q.b.

Iniziamo a preparare un sughetto semplice e profumato, in una pentola facciamo rosolare uno spicchio d’aglio in 3 cucchiai di olio evo, appena l’aglio sarà imbiondito andiamo a toglierlo e aggiungiamo il passato di pomodoro, aggiustiamo di sale e pepe e mettiamo un paio di foglie di basilico fresco. Lasciamo cuocere per circa 30 minuti. Intanto sbattiamo le uova con una forchetta e aggiungiamo il cacio, il prezzemolo e il pangrattato. L’impasto deve risultare morbido ma abbastanza consistente da poter formare le polpette.

Diamo una bella forma sferica alle nostre polpette e friggiamo in abbondante olio fino ad avere una perfetta doratura. Scoliamo e lasciamo su carta assorbente per qualche minuto poi tuffiamole nel sugo di pomodoro e lasciamole bollire per circa 10 minuti i modo che assorbano il pomodoro.

Serviamo calde con delle foglioline di basilico fresco.

Un piatto gradito da grandi e piccini in ogni stagione.