Roscigno: va in pensione ma resta disponibile a lavorare gratis

ROSCIGNO. Va in pensione ma si dice comunque pronto a lavorare per la sua comunità. Si tratta del tenente Sabato Lorenzo, comandante della Polizia Municipale del centro alburnino, in quiescenza da oggi. Attraverso una nota inviata al sindaco Pino Palmieri, ha comunicato “di essere disponibile a qualsiasi necessità di codesto ente, ivi in cluso rapporto di collaborazione che, nel rispetto della nomina, il sottoscritto offre gratuitamente, così da garantire un passaggio di consegne meno traumatico”.

“Questo è attaccamento alla propria terra ed alla propria comunità. Il nostro Comandante va in pensione e si mette, gratuitamente, a disposizione per qualsiasi esigenza dell’amministrazione”, ha commentato il sindaco Pino Palmieri.

Come ha ricordato il primo cittadino, il comandante Sabato Lorenzo poteva già andare in pensione un anno fa, ma, considerato anche il periodo di emergenza, aveva deciso di restare ancora in servizio.