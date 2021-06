Policastro Bussentino: Ruba e-bike, arrestato

Nel pomeriggio della giornata di ieri 04 giugno 2021, la centrale operativa dei carabinieri di Sapri è stata allertata da un uomo nigeriano residente a San Giovanni a Piro, il quale chiedeva aiuto poiché gli era stata rubata la bici elettrica che aveva legato con catena su un marciapiede a Policastro. Il ladro, descritto come “un ragazzo con numerosi tatuaggi”, era stato visto darsi alla fuga in direzione nord.

Partendo dalla descrizione che era stata fornita, sono scattate le ricerche e poco tempo dopo, la pattuglia dei CC di Torre Orsaia, ritrovava la bicicletta oggetto di furto nei pressi dell’abitazione di un uomo, L. G. classe ’84 domiciliato a Torre Orsaia.

L’uomo, che rispondeva alla descrizione, non è riuscito a dimostrare il regolare possesso della bicicletta e per tanto, è stato tratto in arresto per furto aggravato in flagranza e posto ai domiciliari in attesa di giudizio. La e-bike, del valore di 1000 euro circa, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.